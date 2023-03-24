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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 березня

24 березня, 2023 п'ятниця
23:15
війна з Росією Марія Захарова

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 24 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 березня росіяни запустили три великих обмани. 

Фейк: Командир спецназу "Ахмат" А. Алаудінов заявив, що Зеленський фізично не міг побувати в Бахмуті.

"Ні Зеленський, ні хтось із вищого керівництва не зміг би там опинитися. Ми знаємо, що його там фізично не було", - заявив Алаудінов.

Маніпуляція: Коментуючи заяву прем’єр-міністра Канади Дж. Трюдо щодо підтримки українців, які борються за свою мову, речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Це російську забороняють в Україні. … Українська ж мова, як і інші мови народів РФ, користується у нас повагою. … Боролися ж за свою мову ті, кого Порошенко та Зеленський багато років розстрілювали, – жителі Донбасу".

Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "після застосування снарядів із збідненим ураном значні посівні площі в Україні будуть заражені, а транспортом радіоактивні речовини будуть рознесені на іншу територію. … Це зруйнує будь-який експорт сільгосппродукції з України… на століття".

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