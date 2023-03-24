Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 березня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Командир спецназу "Ахмат" А. Алаудінов заявив, що Зеленський фізично не міг побувати в Бахмуті.

"Ні Зеленський, ні хтось із вищого керівництва не зміг би там опинитися. Ми знаємо, що його там фізично не було", - заявив Алаудінов.

Маніпуляція: Коментуючи заяву прем’єр-міністра Канади Дж. Трюдо щодо підтримки українців, які борються за свою мову, речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Це російську забороняють в Україні. … Українська ж мова, як і інші мови народів РФ, користується у нас повагою. … Боролися ж за свою мову ті, кого Порошенко та Зеленський багато років розстрілювали, – жителі Донбасу".

Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "після застосування снарядів із збідненим ураном значні посівні площі в Україні будуть заражені, а транспортом радіоактивні речовини будуть рознесені на іншу територію. … Це зруйнує будь-який експорт сільгосппродукції з України… на століття".