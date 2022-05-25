Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 24 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Заступник голови радбезу РФ Д.Медведєв заявив: "Україна домовлятися зовсім не хоче. Про російський проєкт мирного договору там давно забули. Наче його й не було. Розрахунок лише на потік зброї та гроші від Західних країн".
Маніпуляція: ЗМІ РФ повідомили, що "Європарламент ухвалив рішення тимчасово скасувати квоти та мита на ввезення української продукції до країн ЄС. Метою цих заходів є підтримка української економіки в умовах війни з РФ, проте насправді все інакше: зброя обмінюється на олію".
Дезінформація: РФ продовжить "спецоперацію" до повного виконання завдань, попри санкції та допомогу Заходу Україні, а військові РФ, на відміну від ЗСУ, не завдають ударів по цивільній інфраструктурі", – таку тезу продовжують поширювати ЗМІ РФ, посилаючись на С.Шойгу.
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