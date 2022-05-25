Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 24 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Заступник голови радбезу РФ Д.Медведєв заявив: "Україна домовлятися зовсім не хоче. Про російський проєкт мирного договору там давно забули. Наче його й не було. Розрахунок лише на потік зброї та гроші від Західних країн".



Маніпуляція: ЗМІ РФ повідомили, що "Європарламент ухвалив рішення тимчасово скасувати квоти та мита на ввезення української продукції до країн ЄС. Метою цих заходів є підтримка української економіки в умовах війни з РФ, проте насправді все інакше: зброя обмінюється на олію".

Дезінформація: РФ продовжить "спецоперацію" до повного виконання завдань, попри санкції та допомогу Заходу Україні, а військові РФ, на відміну від ЗСУ, не завдають ударів по цивільній інфраструктурі", – таку тезу продовжують поширювати ЗМІ РФ, посилаючись на С.Шойгу.

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