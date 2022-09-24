Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 24 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Луганська колаборантка А. Сорока заявила, що "міжвідомча робоча група з пошуку поховань жертв української агресії, їх ідентифікації та увічнення пам’яті виявила на [ТОТ Луганської області] 17 масових поховань з жертвами київського режиму, вбитими в період з 2014р. до лютого 2022р.".
Дезінформація: Колаборант-"керівник" Енергодара О. Волга заявив: "українські військові продовжують обстрілювати місто – вони б’ють по цивільній інфраструктурі… військової техніки в районах, де були прильоти, не було… у жодну виборчу дільницю бойовики не влучили, хоча цілилися туди".
Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "українські військовополонені звернулися до ["керівників" тимчасово окупованих територій Донецької області] з проханням про приєднання до козачого батальйону імені Богдана Хмельницького, який формується".
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