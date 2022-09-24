Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 24 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Луганська колаборантка А. Сорока заявила, що "міжвідомча робоча група з пошуку поховань жертв української агресії, їх ідентифікації та увічнення пам’яті виявила на [ТОТ Луганської області] 17 масових поховань з жертвами київського режиму, вбитими в період з 2014р. до лютого 2022р.".

Дезінформація: Колаборант-"керівник" Енергодара О. Волга заявив: "українські військові продовжують обстрілювати місто – вони б’ють по цивільній інфраструктурі… військової техніки в районах, де були прильоти, не було… у жодну виборчу дільницю бойовики не влучили, хоча цілилися туди".

Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "українські військовополонені звернулися до ["керівників" тимчасово окупованих територій Донецької області] з проханням про приєднання до козачого батальйону імені Богдана Хмельницького, який формується".

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