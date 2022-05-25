Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 25 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Міністр оборони РФ С.Шойгу заявив: "Росія уповільнила темпи наступу в Україні для евакуації населення. За словами міноборони, для виходу жителів з оточених населених пунктів оголошуються режими тиші та створюються гуманітарні коридори".



Маніпуляція: ЗМІ РФ повідомили: "адвокати впевнені, що НАТО слід судити за порушення права на життя після ударів збідненим ураном по мирних жителях Югославії, оскільки НАТО уникло відповідальності за бомбардування, оголосивши про судовий імунітет, через який блок не можна притягти до відповідальності".

Дезінформація: Епідемія мавпячої віспи у Росії є неможливою, оскільки РФ має якісну тест-систему та високий відсоток щеплених громадян. У новій вакцинації, на думку глави відомства, потреби також немає", – таку тезу продовжують поширювати ЗМІ РФ, посилаючись на голову роспотребнадзору А.Попову.

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