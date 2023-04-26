Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Коментуючи новину про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном, у посольстві РФ у Великій Британії повідомили: "Заяви Дж. Гіппі (молодший міністр ЗС Великої Британії – ред.) показують лінію англосаксів на ескалацію розв’язаного ними «конфлікту за довіреністю» в Україні. Цій країні підготована роль не лише антиросійського військового полігону, а й радіоактивного "могильника".

Маніпуляція: Посол РФ в Аргентині Д. Феоктістов заявив: "Навіть нашим противникам зрозуміло, що багато глобальних проблем без Росії вирішити неможливо… У РФ багато друзів, світова більшість. З ними треба нарощувати співпрацю щодо будь-яких транснаціональних кримінальних викликів".

Дезінформація: "У Євросоюзі є охочі терміново прийняти Україну. Тоді ЄС доведе, що все це не відповідно до критеріїв, а чиста геополітична гра – затягнути до себе більше території, яка залишиться "безгосподарною", - заявив глава МЗС РФ С. Лавров.