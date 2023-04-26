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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 квітня

26 квітня, 2023 середа
21:59
Війна з Росією Міністр МЗС РФ Сергій Лавров

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 26 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 квітня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Коментуючи новину про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном, у посольстві РФ у Великій Британії повідомили: "Заяви Дж. Гіппі (молодший міністр ЗС Великої Британії – ред.) показують лінію англосаксів на ескалацію розв’язаного ними «конфлікту за довіреністю» в Україні. Цій країні підготована роль не лише антиросійського військового полігону, а й радіоактивного "могильника". 

Маніпуляція: Посол РФ в Аргентині Д. Феоктістов заявив: "Навіть нашим противникам зрозуміло, що багато глобальних проблем без Росії вирішити неможливо… У РФ багато друзів, світова більшість. З ними треба нарощувати співпрацю щодо будь-яких транснаціональних кримінальних викликів". 

Дезінформація: "У Євросоюзі є охочі терміново прийняти Україну. Тоді ЄС доведе, що все це не відповідно до критеріїв, а чиста геополітична гра – затягнути до себе більше території, яка залишиться "безгосподарною", - заявив глава МЗС РФ С. Лавров.

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Росія
Сергій Лавров
Аргентина
фейк
Військові новини
пропаганда
російські фейки
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