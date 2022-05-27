Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 26 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Заступник голови радбезу РФ Д.Медведєв заявив: "дії Зеленського доводять, що зараз на кін він готовий покласти практично все: людей, міста, економіку – те, що РФ якраз усіма силами намагається зберегти, знищуючи високоточними ударами націоналізм, мілітаризм і шалену ворожнечу до всіх, "хто не скаче".



Маніпуляція: "Всі хочуть отримати російський зв’язок, а за сім-картами в Херсоні вишикуються довгі черги", – таку тезу поширили російські ЗМІ, посилаючись на "керівників"-колаборантів Херсонщини.

Фейк: ЗМІ РФ повідомили, що "на маріупольській базі "Азова" виявлено частину особової справи одного з бойовиків нацформування, де він фігурує не під ім’ям та прізвищем, а під наданим йому порядковим номером», проте у наведених документах міститься велика кількість помилок та русизмів, що не притаманно українському діловому мовленню.

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