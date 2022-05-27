Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 26 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Заступник голови радбезу РФ Д.Медведєв заявив: "дії Зеленського доводять, що зараз на кін він готовий покласти практично все: людей, міста, економіку – те, що РФ якраз усіма силами намагається зберегти, знищуючи високоточними ударами націоналізм, мілітаризм і шалену ворожнечу до всіх, "хто не скаче".
Маніпуляція: "Всі хочуть отримати російський зв’язок, а за сім-картами в Херсоні вишикуються довгі черги", – таку тезу поширили російські ЗМІ, посилаючись на "керівників"-колаборантів Херсонщини.
Фейк: ЗМІ РФ повідомили, що "на маріупольській базі "Азова" виявлено частину особової справи одного з бойовиків нацформування, де він фігурує не під ім’ям та прізвищем, а під наданим йому порядковим номером», проте у наведених документах міститься велика кількість помилок та русизмів, що не притаманно українському діловому мовленню.
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