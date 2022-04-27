Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 27 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Міноборони РФ заявило, що "українські фахівці готують постановку нібито із загибеллю цивільних осіб внаслідок російського обстрілу. До центрального ринку Лисичанська доставляють розбиту техніку, а також тіла українських військових, переодягнених у цивільний одяг".
Маніпуляція: Попри дружні відносини між Україною та Румунією, депутат парламенту невизнаного Придністров’я А.Сафонов повідомив, що "Придністров’я заважає можливим поглинанням українських територій Румунією".
Дезінформація: Пропагандисти РФ повідомили, що "в Костянтинівській міській лікарні (Донецька область) обладнано шпиталь для військовослужбовців ЗСУ, при цьому всіх хворих, незалежно від стану їхнього здоров’я, було вигнано із закладу".
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