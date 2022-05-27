Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 27 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: У брянських ЗМІ поширюється тема про ядерний удар, який нібито готувалася завдати Україна. Повідомляється, що якби РФ не розпочала війну проти України, то остання б "застосувала "брудні" бомби для зараження радіацією Бєлгорода, Брянська, Ростова-на-Дону та Сімферополя". Так росіяни виправдовують початок агресивної війни.
Фейк: В окупованому РФ українському Маріуполі загарбники поширюють газети, на шпальтах яких розміщено публікації з тезою: "Маріуполь взяли без руйнувань та загибелі мирних мешканців". Такі пропагандистські друковані видання активно роздають у точках видачі гуманітарної допомоги.
Маніпуляція: МО РФ звинуватило США у причетності до спалаху мавпячої віспи у всьому світі: "захворювання було завезене з Нігерії, де розміщені чотири американські біолабораторії. Водночас з ними були пов’язані і лабораторії в Україні".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.82
Купівля 34.82Продаж 35.93
-
EUR
Купівля 36.71Продаж 38.24
- Актуальне
- Важливе