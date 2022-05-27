Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 27 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: У брянських ЗМІ поширюється тема про ядерний удар, який нібито готувалася завдати Україна. Повідомляється, що якби РФ не розпочала війну проти України, то остання б "застосувала "брудні" бомби для зараження радіацією Бєлгорода, Брянська, Ростова-на-Дону та Сімферополя". Так росіяни виправдовують початок агресивної війни.

Фейк: В окупованому РФ українському Маріуполі загарбники поширюють газети, на шпальтах яких розміщено публікації з тезою: "Маріуполь взяли без руйнувань та загибелі мирних мешканців". Такі пропагандистські друковані видання активно роздають у точках видачі гуманітарної допомоги.



Маніпуляція: МО РФ звинуватило США у причетності до спалаху мавпячої віспи у всьому світі: "захворювання було завезене з Нігерії, де розміщені чотири американські біолабораторії. Водночас з ними були пов’язані і лабораторії в Україні".

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