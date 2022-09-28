Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 27 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Депутат ради федерації РФ А. Турчак заявив, що "підсумки референдумів усім очевидні, їхня легітимність не викликає сумнівів…, а голосування на референдумах відбувалось вільно та відкрито всупереч зусиллям київського режиму його зірвати".

Дезінформація: Президент Росії В. Путін заявив, що "ситуація з вивезенням зерна з України є цілковитим обманом, [оскільки] зерно з України продовжує йти повз найбідніші країни… [таким чином] Захід провокує глобальну продовольчу кризу, і за цих умов Росії треба забезпечити свою продовольчу безпеку".

Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що під час чергової проповіді московський патріарх Кирило закликав усіх віруючих до зміцнення у вірі та до "духовної мобілізації" всіх своїх сил, висловивши сподівання, що це сприятиме повному примиренню Росії та України.

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