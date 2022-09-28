Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 27 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Депутат ради федерації РФ А. Турчак заявив, що "підсумки референдумів усім очевидні, їхня легітимність не викликає сумнівів…, а голосування на референдумах відбувалось вільно та відкрито всупереч зусиллям київського режиму його зірвати".
Дезінформація: Президент Росії В. Путін заявив, що "ситуація з вивезенням зерна з України є цілковитим обманом, [оскільки] зерно з України продовжує йти повз найбідніші країни… [таким чином] Захід провокує глобальну продовольчу кризу, і за цих умов Росії треба забезпечити свою продовольчу безпеку".
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що під час чергової проповіді московський патріарх Кирило закликав усіх віруючих до зміцнення у вірі та до "духовної мобілізації" всіх своїх сил, висловивши сподівання, що це сприятиме повному примиренню Росії та України.
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