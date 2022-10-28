Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Заступник голови російського МЗС О. Сиромолотів повідомив про те, що "терористи розпалюють у Центральній Азії антиросійські настрої в контексті [війни] в Україні, а США та їхні союзники намагаються дестабілізувати ситуацію на прикордонних з Афганістаном територіях".

Маніпуляція: Президент Росії В. Путін заявив: "Щодня західний порядок множить хаос і стає дедалі нетерпимішим, навіть до самих західних країн, які намагаються продемонструвати самостійність. Пропозицію тих самих угорських депутатів закріпити християнські цінності сприйняли як диверсію".

Дезінформація: "Створюючи Україну, більшовики наділили її російськими територіями — віддали туди Малоросію, Причорномор’я, Донбас. Україна складалася як штучна держава... [тому] єдиним справжнім гарантом української державності та територіальної цілісності могла би бути лише РФ, яка й створила існуючу Україну".

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