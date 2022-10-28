Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 27 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Заступник голови російського МЗС О. Сиромолотів повідомив про те, що "терористи розпалюють у Центральній Азії антиросійські настрої в контексті [війни] в Україні, а США та їхні союзники намагаються дестабілізувати ситуацію на прикордонних з Афганістаном територіях".
Маніпуляція: Президент Росії В. Путін заявив: "Щодня західний порядок множить хаос і стає дедалі нетерпимішим, навіть до самих західних країн, які намагаються продемонструвати самостійність. Пропозицію тих самих угорських депутатів закріпити християнські цінності сприйняли як диверсію".
Дезінформація: "Створюючи Україну, більшовики наділили її російськими територіями — віддали туди Малоросію, Причорномор’я, Донбас. Україна складалася як штучна держава... [тому] єдиним справжнім гарантом української державності та територіальної цілісності могла би бути лише РФ, яка й створила існуючу Україну".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе