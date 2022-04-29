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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 квітня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 квітня

29 квітня, 2022 п'ятниця
00:17
війна з Росією фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 28 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 квітня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Керівник слідчого комітету РФ О.Бастрикін доручив "порушити кримінальну справу за фактом викрадення священнослужителя українськими націоналістами".

Дезінформація: Попри те, що Міноборони Польщі завчасно повідомило про проведення військових навчань на своїй території, керівник російської розвідки заявив про плани Польщі на приєднання до свого складу західних земель України.  
  
Фейк: Міноборони РФ повідомили, що "у Лимані підрозділи ЗСУ з околиць обстрілюють житлові квартали з артилерійських знарядь, при цьому журналісти з безпечних місць здійснюють відеозйомку зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури".

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