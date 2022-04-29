Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 28 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція: Керівник слідчого комітету РФ О.Бастрикін доручив "порушити кримінальну справу за фактом викрадення священнослужителя українськими націоналістами".



Дезінформація: Попри те, що Міноборони Польщі завчасно повідомило про проведення військових навчань на своїй території, керівник російської розвідки заявив про плани Польщі на приєднання до свого складу західних земель України.



Фейк: Міноборони РФ повідомили, що "у Лимані підрозділи ЗСУ з околиць обстрілюють житлові квартали з артилерійських знарядь, при цьому журналісти з безпечних місць здійснюють відеозйомку зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури".





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