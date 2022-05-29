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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 травня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 травня

29 травня, 2022 неділя
00:10
війна з Росією Путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 28 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 травня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Посол РФ у США А.Антонов заявив, що "постачання реактивних систем залпового вогню Україні може ескалувати конфлікт, оскільки є ризик, що такі системи розмістять поблизу російських кордонів, і в українців з’явиться можливість завдавати ударів по російських містах".

Маніпуляція: В. Путін заявив Е.Макрону та О.Шольцу, що труднощі з постачанням продовольства – це наслідок хибної політики Заходу та антиросійських санкцій. "Напруженість на продовольчому ринку може вирішити постачання із РФ, але для цього, звичайно, потрібно скасувати санкції".

Дезінформація: В ЗМІ РФ повідомили, що "в Україні американські біотехнологи та фармацевти активно відновлювали штам натуральної віспи. При цьому, американські інструктори навчали українських спеціалістів екстреному реагуванню на спалахи натуральної віспи".

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