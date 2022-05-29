Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 28 травня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція: Посол РФ у США А.Антонов заявив, що "постачання реактивних систем залпового вогню Україні може ескалувати конфлікт, оскільки є ризик, що такі системи розмістять поблизу російських кордонів, і в українців з’явиться можливість завдавати ударів по російських містах".

Маніпуляція: В. Путін заявив Е.Макрону та О.Шольцу, що труднощі з постачанням продовольства – це наслідок хибної політики Заходу та антиросійських санкцій. "Напруженість на продовольчому ринку може вирішити постачання із РФ, але для цього, звичайно, потрібно скасувати санкції".



Дезінформація: В ЗМІ РФ повідомили, що "в Україні американські біотехнологи та фармацевти активно відновлювали штам натуральної віспи. При цьому, американські інструктори навчали українських спеціалістів екстреному реагуванню на спалахи натуральної віспи".

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