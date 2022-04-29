Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 29 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Пропагандисти РФ тиражують інформацію щодо того, що "на Заході добре розуміють, що України як країни більше не існує, і там бачать її майбутнє за принципом окремих окупаційних секторів".
Фейк: Міноборони РФ заявили, що "у Святогірську Донецької області бойовики націоналістичних батальйонів розмістили артилерію на території монастиря Свято-Успенської Святогірської Лаври, а цивільних осіб утримують в якості "живого щита".
Дезінформація: Міноборони РФ повідомили, що "поблизу водозабору в н.п. Піскунівка ЗСУ розгорнули артилерійську батарею для провокування вогню у відповідь з боку росії по водозабору, для його знищення та позбавлення водопостачання понад 15 тис. осіб".
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