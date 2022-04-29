Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 29 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція: Пропагандисти РФ тиражують інформацію щодо того, що "на Заході добре розуміють, що України як країни більше не існує, і там бачать її майбутнє за принципом окремих окупаційних секторів".



Фейк: Міноборони РФ заявили, що "у Святогірську Донецької області бойовики націоналістичних батальйонів розмістили артилерію на території монастиря Свято-Успенської Святогірської Лаври, а цивільних осіб утримують в якості "живого щита".



Дезінформація: Міноборони РФ повідомили, що "поблизу водозабору в н.п. Піскунівка ЗСУ розгорнули артилерійську батарею для провокування вогню у відповідь з боку росії по водозабору, для його знищення та позбавлення водопостачання понад 15 тис. осіб".





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