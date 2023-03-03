Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 3 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 3 березня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російські ЗМІ з посиланням на радника глави концерну Росенергоатом Р. Карча повідомили, що "українські військові обстріляли співробітників служби безпеки Запорізької АЕС під час ротації інспекторів МАГАТЕ".
Маніпуляція: Посол РФ у США А. Антонов заявив, що "Сполучені Штати несуть відповідальність за теракт у Брянській області, оскільки виконавці були натхненні американською підтримкою".
Маніпуляція: В МЗС РФ заявили: "Київ неодноразово визнавав, що всі його дії йдуть зі схвалення та підтримки США й інших країн НАТО, вбивства в Брянській області були скоєні з натовської зброї. У зв’язку з цим виникає питання про кваліфікацію цих держав як співучасників таких злочинів та спонсорів тероризму".
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