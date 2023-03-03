Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 3 березня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російські ЗМІ з посиланням на радника глави концерну Росенергоатом Р. Карча повідомили, що "українські військові обстріляли співробітників служби безпеки Запорізької АЕС під час ротації інспекторів МАГАТЕ".

Маніпуляція: Посол РФ у США А. Антонов заявив, що "Сполучені Штати несуть відповідальність за теракт у Брянській області, оскільки виконавці були натхненні американською підтримкою".

Маніпуляція: В МЗС РФ заявили: "Київ неодноразово визнавав, що всі його дії йдуть зі схвалення та підтримки США й інших країн НАТО, вбивства в Брянській області були скоєні з натовської зброї. У зв’язку з цим виникає питання про кваліфікацію цих держав як співучасників таких злочинів та спонсорів тероризму".