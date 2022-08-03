Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 3 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Прес-секретар президента РФ Д. Пєсков заявив: "Київ продовжує брати гроші за транзит газу, хоч і називає РФ агресором, [в той же час] Україна створює перешкоди для постачання російського газу до Європи під вигаданими приводами, а ситуація з постачанням газу до ЄС є напруженою винятково через санкції проти росії".



Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "саме Київ наполіг на тому, щоб військовополонені були розміщені у СІЗО в Оленівці… таким чином Київ хотів прибрати виконавців його злочинів проти власного народу, а удар по СІЗО було завдано після того, як полонені почали свідчити".

Фейк: В міноборони РФ заявили: "мають місце тортури над військовополоненими, ненадання меддопомоги, позасудові розстріли, а також вимагання винагороди в родичів".

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