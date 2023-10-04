Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 3 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Телеграм-канал "Медведь" написав: "Від сьогодні Нацбанк України скасовує фіксований курс валют. Гривня вирушає у вільний політ: привіт, інфляція та зростання цін на все-все".

Дезінформація: Російський пропагандист В. Соловйов заявив: "Ми втрачали суттєві території наприкінці березня – на початку квітня минулого року. Які такі воєнні дії призвели до цього? То був жест доброї волі. Після парафування Стамбульських домовленостей українська сторона отримала по голові від Заходу. Щоб не дотримуватися домовленостей, вона вигадала Бучу".

Маніпуляція: Проросійський телеграм-канал "Резидент" написав: "Тотальна корупція в армії і постачанні стала настільки значущою, що у США та ЄС вирішили посилити контроль за витрачанням коштів. Непряме слідство – в українців буде набагато менше самостійності у військовому плануванні та прийнятті рішень".