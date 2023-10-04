Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 3 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 3 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Телеграм-канал "Медведь" написав: "Від сьогодні Нацбанк України скасовує фіксований курс валют. Гривня вирушає у вільний політ: привіт, інфляція та зростання цін на все-все".
Дезінформація: Російський пропагандист В. Соловйов заявив: "Ми втрачали суттєві території наприкінці березня – на початку квітня минулого року. Які такі воєнні дії призвели до цього? То був жест доброї волі. Після парафування Стамбульських домовленостей українська сторона отримала по голові від Заходу. Щоб не дотримуватися домовленостей, вона вигадала Бучу".
Маніпуляція: Проросійський телеграм-канал "Резидент" написав: "Тотальна корупція в армії і постачанні стала настільки значущою, що у США та ЄС вирішили посилити контроль за витрачанням коштів. Непряме слідство – в українців буде набагато менше самостійності у військовому плануванні та прийнятті рішень".
- Равійніше росіяни також поширювали фейк, нібито ЗСУ почали складати озброєння на Хмельницькій і Рівненській АЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.17
- EUR Купівля 39.72Продаж 40.72
- Актуальне
- Важливе