Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 30 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Президент РФ В.Путін заявив, що "Росія не має жодних обмежень на вивезення добрив, оскільки обсяги виробництва достатні, те саме стосується і продовольства, однак можна дискутувати на тему продовольства скільки завгодно, та зараз треба вживати заходів, щоб ситуація у цій сфері не стала трагічною".



Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на о.Зміїний і вивели гарнізон. Росія показала, що не перешкоджає зусиллям ООН для організації гумкоридора з вивезення сільськогосподарської продукції з території України".

Дезінформація: Під час засідання комісії з питань розслідування роботи американських біолабораторій в Україні віце-спікер держдуми РФ І.Ярова заявила: "біолабораторії США, створені за межами країни, фактично стали військовими об’єктами НАТО, що можуть бути використані для бактеріологічних атак".

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