Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 30 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 30 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Президент РФ В.Путін заявив, що "Росія не має жодних обмежень на вивезення добрив, оскільки обсяги виробництва достатні, те саме стосується і продовольства, однак можна дискутувати на тему продовольства скільки завгодно, та зараз треба вживати заходів, щоб ситуація у цій сфері не стала трагічною".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на о.Зміїний і вивели гарнізон. Росія показала, що не перешкоджає зусиллям ООН для організації гумкоридора з вивезення сільськогосподарської продукції з території України".
Дезінформація: Під час засідання комісії з питань розслідування роботи американських біолабораторій в Україні віце-спікер держдуми РФ І.Ярова заявила: "біолабораторії США, створені за межами країни, фактично стали військовими об’єктами НАТО, що можуть бути використані для бактеріологічних атак".
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