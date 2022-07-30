Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 30 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 30 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Спікер міноборони РФ І. Конашенков заявив: "всю політичну, кримінальну та моральну відповідальність за те, що сталося [ракетний обстріл СІЗО в Оленівці], несе особисто Зеленський, його злочинний режим і Вашингтон, що підтримує їх".
Дезінформація: Російські ЗМІ заявили, що "твіт в офіційному акаунті посольства РФ у Великій Британії, в якому міститься заклик до розправи над бійцями "Азова", не є офіційним висловом посольства, а є винятково цитатою одного з мешканців Маріуполя, чию родину обстріляли з міномета бійці полку "Азов".
Фейк: В міноборони РФ повідомили: "бойовики українських збройних формувань у Новопавлівці Дніпропетровської області замінували автомобільний міст через річку Солена, який вони планують підірвати та звинуватити підрозділи російських військових у нібито невиборних ударах по об’єктах цивільної інфраструктури".
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