Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 30 липня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Спікер міноборони РФ І. Конашенков заявив: "всю політичну, кримінальну та моральну відповідальність за те, що сталося [ракетний обстріл СІЗО в Оленівці], несе особисто Зеленський, його злочинний режим і Вашингтон, що підтримує їх".



Дезінформація: Російські ЗМІ заявили, що "твіт в офіційному акаунті посольства РФ у Великій Британії, в якому міститься заклик до розправи над бійцями "Азова", не є офіційним висловом посольства, а є винятково цитатою одного з мешканців Маріуполя, чию родину обстріляли з міномета бійці полку "Азов".

Фейк: В міноборони РФ повідомили: "бойовики українських збройних формувань у Новопавлівці Дніпропетровської області замінували автомобільний міст через річку Солена, який вони планують підірвати та звинуватити підрозділи російських військових у нібито невиборних ударах по об’єктах цивільної інфраструктури".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb