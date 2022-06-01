Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 31 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 31 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "українська армія продовжує використовувати інфраструктурні об’єкти у військових цілях. При цьому, прикриваючись цивільними як "живим щитом», систематично обстрілюють російські підрозділи, провокуючи їх на удар у відповідь для подальшого звинувачення в знищенні цивільних».".
Маніпуляція: Колаборант-"керівник" Херсонщини К.Стремоусов заявив, що "Херсонська область стане повноцінним суб’єктом РФ уже найближчим часом, а коли в регіоні буде проведено референдум, як мінімум 60-70% населення проголосує за входження регіону до складу Росії".
Дезінформація: Пропагандисти РФ повідомили: "Польща планує постачати Україні американські далекобійні системи в обмін на надання їй виняткового права контролю за західними фінансовими потоками в "незалежну", і тепер Захід України має всі шанси стати польською колонією".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе