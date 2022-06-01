Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 31 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: В міноборони РФ заявили: "українська армія продовжує використовувати інфраструктурні об’єкти у військових цілях. При цьому, прикриваючись цивільними як "живим щитом», систематично обстрілюють російські підрозділи, провокуючи їх на удар у відповідь для подальшого звинувачення в знищенні цивільних».".

Маніпуляція: Колаборант-"керівник" Херсонщини К.Стремоусов заявив, що "Херсонська область стане повноцінним суб’єктом РФ уже найближчим часом, а коли в регіоні буде проведено референдум, як мінімум 60-70% населення проголосує за входження регіону до складу Росії".



Дезінформація: Пропагандисти РФ повідомили: "Польща планує постачати Україні американські далекобійні системи в обмін на надання їй виняткового права контролю за західними фінансовими потоками в "незалежну", і тепер Захід України має всі шанси стати польською колонією".

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