Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Запорізький колаборант В. Рогов заявив, що "генеральний директор Запорізької АЕС І.Мурашов, видворений владою Запорізької області на підконтрольну Києву територію, співпрацював зі Службою безпеки України не за власною волею, його могли шантажувати".



Дезінформація: Пропагандистські ЗМІ Росії з посиланням на Херсонського колаборанта К. Стремоусова, повідомили, що "лінія зіткнення на Херсонщині стабільна, а вилазки ЗСУ призводять лише до серйозних втрат у їхніх лавах".

Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "радикали-націоналісти, які загарбали владу в Україні після "держзаколоту» в лютому 2014р., весь останній період проводили політику пригнічення російського і російськомовного населення України. <...> Київ відкрито і безкарно саботував виконання Мінських угод, затверджених СБ ООН. Захід же цинічно заплющував очі на дії українських радикалів".

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