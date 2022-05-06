Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 5 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 5 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 5 травня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: В інтерв’ю Associated Press О.Лукашенко заявив, що "те, що відбувалося в Бучі… показуха. Там… були англійці, які на автомобілях… прибули зі Львова, здійснювали зйомки в Бучі і потім вкидали в інформаційний простір".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "Київ використовує цивільну інфраструктуру у військових цілях". Йдеться про медзаклади Харкова, Слов’янська, Лисичанська та Одеси, де "націоналісти встановили важку військову техніку".
Маніпуляція: Пропагандисти РФ продовжують демонізувати українських військових. Зокрема, російські ЗМІ заявляють про порушення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, в якості доказу наводячи відео, на якому "грузинський найманець змушує полоненого повторювати образливі фрази".
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