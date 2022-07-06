Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 6 липня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Глава держдуми РФ В.Володін заявив, що "нам завжди є чим відповісти. Америка нехай пам’ятає: там є частина території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, [нехай] подумають, що нам теж є що повертати".



Дезінформація: В міноборони Росії заявили: "на даху будівлі Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста ЗСУ обладнали позиції з переносними зенітно-ракетними комплексами, зокрема іноземного виробництва, а на прилеглій території розмістили бронетехніку".

Маніпуляція: Колаборанти-"керівники" тимчасово окупованої території Харківщини заявили: "офіційною мовою ведення документації на "звільнених" територіях Харківської області встановлено російську… Українська мова набула статусу регіональної без обов’язкового використання".

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