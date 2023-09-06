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Війна з Росією: хроніка
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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 вересня

6 вересня, 2023 середа
23:04
Суспільство Дмитро Пєсков

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 6 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 вересня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Прессекретар російського диктатора Д. Пєсков прокоментував візит Ентоні Блінкена до України: "США збираються далі підтримувати Україну у стані війни, вести війну до останнього українця, не шкодуючи грошей".

Фейк: Очільник міноборони РФ С. Шойгу заявив, що "намагаючись приховати свої плани, українські бойовики атакують цивільні об'єкти й видають ці теракти за воєнні перемоги".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова коментуючи слова секретаря РНБО О. Данілова про третю світову війну заявила: "Дійшло, нарешті, до "обраних". Обрані стати інструментом. Дійшло, що це ніякий не російсько-український конфлікт, а спроба Заходу повернути світ у колоніальну залежність". 

  • Російська пропаганда розповсюдила фейковий ролик нібито від мобільного оператора Київстар.
  • Крім того, РФ поширює фейк про те, що Україна нібито перетворилася на найбільшого постачальника дітей на нелегальні ринки торгівлі людьми.
  • В іспаномовних telegram-каналах поширюється фейк про те, що причиною поразок армії РФ в Україні є нібито небажання російського президента Володимира Путіна вбивати християн.
Світ
Україна
Росія
Дмитро Пєсков
Війна з Росією
Сергій Шойгу
Марія Захарова
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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