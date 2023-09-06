Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Прессекретар російського диктатора Д. Пєсков прокоментував візит Ентоні Блінкена до України: "США збираються далі підтримувати Україну у стані війни, вести війну до останнього українця, не шкодуючи грошей".

Фейк: Очільник міноборони РФ С. Шойгу заявив, що "намагаючись приховати свої плани, українські бойовики атакують цивільні об'єкти й видають ці теракти за воєнні перемоги".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова коментуючи слова секретаря РНБО О. Данілова про третю світову війну заявила: "Дійшло, нарешті, до "обраних". Обрані стати інструментом. Дійшло, що це ніякий не російсько-український конфлікт, а спроба Заходу повернути світ у колоніальну залежність".