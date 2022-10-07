Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 6 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: В МЗС РФ заявили: "трагедія України, що перетворилась на інструмент Заходу щодо реалізації своїх геополітичних амбіцій, стала найгострішою проблемою для глобальної системи контролю над озброєнням, роззброєння та нерозповсюдження. В сучасних умовах ядерні ризики дуже суттєві, їх не можна недооцінювати. Однак і штучно "роздмухувати» не слід".
Маніпуляція: Представник МЗС РФ К. Воронцов заявив, що Москва закликає ООН ухвалити підсумки референдумів про входження [окупованих територій України] до складу РФ: "закликаємо держави-члени ООН прийняти нову неминучу реальність, продиктовану життям, яка спирається на вільне волевиявлення людей".
Дезінформація: Херсонський колаборант К. Стремоусов заявив, що російські війська на криворізькому напрямку не "здавали" Давидів Брід, Велику Олександрівку та Дудчани, а "просто перегрупувалися" для збереження окупаційних військ.
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