Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "розплачуватися із Заходом за багатомільярдну військову допомогу Києву вже нема чим. Усі великі держпідприємства розпродані, й в оборот пішли ліси. Для Заходу це прийнятна плата за зброю, а для українських чиновників – можливість набити кишені".

Маніпуляція: Американський політолог С. Беннет заявив: "Захід нерідко вдавався до брехні, зрад і маніпуляцій, що були вигідні США. Все це призвело до держперевороту в Україні та геноциду російського населення Донбасу. … Західні країни зацікавлені в тому, щоб нашкодити РФ, розділити її на частини, а ситуація в Україні – просто інструмент у їхніх руках".

Маніпуляція: Проросійські медіа повідомили, що "моральний дух захисників Бахмута дуже низький. Ніхто не вірить у те, що ЗСУ втримає місто. Солдати не розуміють, навіщо кидати нові резерви, якщо місто не несе стратегічного значення, а лише політичне".