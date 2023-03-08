Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 7 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "розплачуватися із Заходом за багатомільярдну військову допомогу Києву вже нема чим. Усі великі держпідприємства розпродані, й в оборот пішли ліси. Для Заходу це прийнятна плата за зброю, а для українських чиновників – можливість набити кишені".
Маніпуляція: Американський політолог С. Беннет заявив: "Захід нерідко вдавався до брехні, зрад і маніпуляцій, що були вигідні США. Все це призвело до держперевороту в Україні та геноциду російського населення Донбасу. … Західні країни зацікавлені в тому, щоб нашкодити РФ, розділити її на частини, а ситуація в Україні – просто інструмент у їхніх руках".
Маніпуляція: Проросійські медіа повідомили, що "моральний дух захисників Бахмута дуже низький. Ніхто не вірить у те, що ЗСУ втримає місто. Солдати не розуміють, навіщо кидати нові резерви, якщо місто не несе стратегічного значення, а лише політичне".
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