Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 8 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Президент Росії В. Путін заявив, що "лише 2 судна і понад 80 кораблів з продовольством з України відправилися в найбідніші країни, все інше – в Європу".

Однак згідно зі статистикою ООН до Туреччини було відправлено 32 судна, до країн ЄС – 30, до інших країн (в тому числі африканських та азійських) – 25.



Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили: "російська прокуратура вимагає визнати блокаду Ленінграда геноцидом. У прокуратурі вважають, що Нюрнберзький процес не дав правову оцінку блокаді Ленінграда. А визнання її геноцидом допоможе захистити національні інтереси Росії".

Маніпуляція: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "у низці країн Європи, насамперед в Україні та в країнах Балтії фальсифікація історії, виправдання кривавих злочинів нацистів та їх поплічників-колабораціоністів стали нормою. Оскверняються могили воїнів червоної армії, ведеться атака на радянську меморіальну спадщину".

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