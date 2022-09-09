Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 8 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 8 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Президент Росії В. Путін заявив, що "лише 2 судна і понад 80 кораблів з продовольством з України відправилися в найбідніші країни, все інше – в Європу".
Однак згідно зі статистикою ООН до Туреччини було відправлено 32 судна, до країн ЄС – 30, до інших країн (в тому числі африканських та азійських) – 25.
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили: "російська прокуратура вимагає визнати блокаду Ленінграда геноцидом. У прокуратурі вважають, що Нюрнберзький процес не дав правову оцінку блокаді Ленінграда. А визнання її геноцидом допоможе захистити національні інтереси Росії".
Маніпуляція: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "у низці країн Європи, насамперед в Україні та в країнах Балтії фальсифікація історії, виправдання кривавих злочинів нацистів та їх поплічників-колабораціоністів стали нормою. Оскверняються могили воїнів червоної армії, ведеться атака на радянську меморіальну спадщину".
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