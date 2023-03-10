Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 березня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Французька політикиня Марін Ле Пен заявила, що "події в Україні можуть призвести до "столітньої війни", якщо Захід продовжить постачати наступальне озброєння Києву. Україна не може виграти – лише якщо НАТО прийде на допомогу. Але тоді в конфлікт вступить Китай".

Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив, що "домовленість про захисну зону навколо Запорізької АЕС була близькою, але її заблокував Київ".

Водночас він повідомив, що "РФ не бачить жодного бажання української сторони розпочинати серйозну розмову щодо врегулювання ситуації".

Дезінформація: Американський політик Д. Макгрегор заявив: "Ми недооцінили РФ. … Армія, яку ми озброїли в Україні, знищена. … Все, чого ми досягли, – послабили НАТО, а тепер мусимо визнати, що припустилися помилки і маємо дійти згоди. Якщо ми цього не зробимо, що зупинить росіян від того, щоби дійти до кордону Польщі? Нічого".