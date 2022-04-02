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Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації РНБО розповів про російські фейки, що поширювались 1 квітня

Центр протидії дезінформації РНБО розповів про російські фейки, що поширювались 1 квітня

2 квітня, 2022 субота
05:10
війна з Росією фейк

Експерти Центру зібрали добірку маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", що ворог продукував протягом доби

Про це ЦПД повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зокрема, зазначається, що неправдивими є такі "вкиди":

  • Служба зовнішньої розвідки РФ повідомила, що, за наявними у них даними, Україна заявила Великобританії про відсутність наміру дотримання Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Цим розвідка РФ намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені.
  • В Енергодарі окупанти поширюють інформацію про нібито припинення Україною виплати заробітних плат держслужбовцям. Водночас, ворог стверджує, що надалі такі виплати здійснюватиме РФ.
  • В Міноборони РФ заявили, що українські націоналісти замінували шлюзи Олександрівської ГЕС, розташованої в Миколаївській області, та в будь-який момент можуть їх підірвати, щоб звинуватити у цьому армію РФ.

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РНБО
фейки
дезінформація
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