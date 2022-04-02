Центр протидії дезінформації РНБО розповів про російські фейки, що поширювались 1 квітня
Експерти Центру зібрали добірку маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", що ворог продукував протягом доби
Про це ЦПД повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці.
Зокрема, зазначається, що неправдивими є такі "вкиди":
- Служба зовнішньої розвідки РФ повідомила, що, за наявними у них даними, Україна заявила Великобританії про відсутність наміру дотримання Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Цим розвідка РФ намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені.
- В Енергодарі окупанти поширюють інформацію про нібито припинення Україною виплати заробітних плат держслужбовцям. Водночас, ворог стверджує, що надалі такі виплати здійснюватиме РФ.
- В Міноборони РФ заявили, що українські націоналісти замінували шлюзи Олександрівської ГЕС, розташованої в Миколаївській області, та в будь-який момент можуть їх підірвати, щоб звинуватити у цьому армію РФ.
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