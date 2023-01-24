Про це інформує в Медіацентрі старша аналітикиня Центру протидії дезінформації при РНБО Марина Воротинцева.

"Центр протидії дезінформації відстежує всі канали на YouTube, які розповсюджують російську пропаганду і дезінформацію. Тільки за минулий рік заблоковано понад 100 таких каналів, видалено весь контент", - заявила Воротинцева.

ЦПД продовжує виявляти канали в YouTube, які розповсюджують дезінформацію та роспропаганду.

"Ми верифікуємо ці канали, визначаємо їх адміністраторів і працюємо з адміністрацією Google. Я не можу сказати, що всі прохання, але коли ми достатньою мірою аргументуємо і готуємо доказову базу з приводу цього контенту, що саме в цьому контенті міститься, канали блокуються", - додала аналітикиня.

Служба безпеки України викрила послідовницю колаборанта Кирила Стремоусова, яка через соціальні поширювала кремлівські наративи щодо війни в Україні.

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