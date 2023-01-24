Центр протидії дезінформації заблокував понад сотню каналів у YouTube, які поширювали роспропаганду
У 2022 році Центр протидії дезінформації при РНБО домігся блокування понад 100 YouTube-каналів, які поширювали російську пропаганду
Про це інформує в Медіацентрі старша аналітикиня Центру протидії дезінформації при РНБО Марина Воротинцева.
"Центр протидії дезінформації відстежує всі канали на YouTube, які розповсюджують російську пропаганду і дезінформацію. Тільки за минулий рік заблоковано понад 100 таких каналів, видалено весь контент", - заявила Воротинцева.
ЦПД продовжує виявляти канали в YouTube, які розповсюджують дезінформацію та роспропаганду.
"Ми верифікуємо ці канали, визначаємо їх адміністраторів і працюємо з адміністрацією Google. Я не можу сказати, що всі прохання, але коли ми достатньою мірою аргументуємо і готуємо доказову базу з приводу цього контенту, що саме в цьому контенті міститься, канали блокуються", - додала аналітикиня.
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