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Інфографіка

Центр Разумкова: 44,9% українців готові взятися за зброю та захищати Україну у разі нового вторгнення РФ

2 лютого, 2022 середа
15:51
Суспільство тероборона

Майже половина українців вважає, що вторгнення Російської Федерації в Україну є реальною загрозою, і стільки ж людей готові у разі потреби захищати країну зі зброєю

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Еспресо.TV.

На запитання "Чи готові Ви захищати Україну зі зброєю в руках?" 44,9% респондентів відповіли, що готові захищати країну у будь-який спосіб. Майже така ж кількість людей (45,4%) сказали, що не втручатимуться, адже вважають це справою військових.

Водночас серед опитаних чоловіків готові захищати Україну 61,3% респондентів, серед жінок таких 31,6%. У Центрі Разумкова зазначають, що найчастіше готові стати до оборони молоді чоловіки віком від 18 до 29 років.

Також дані відрізняються за регіонами. Про готовність взяти до рук зброю найбільше висловлювалися чоловіки із західних областей (73,7%), майже однаково - з центральних (59,7%) та східних (58%). І лише 48,4% чоловічого населення Півдня відповіли про таку готовність.

Крім того, 44,9% опитаних ствердно відповіли на запитання "Чи варто сприймати накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення на територію України взимку-навесні 2022 року?". Водночас не вважають загрозу вторгнення РФ реальною 43,7% респонтентів.

У дослідженні відмічають, що чим вищий рівень освіти мають респонденти, тим частіше вони погоджуються з тим, що загроза посилення російської агресії є реальною.

За регіонами відповіді відрізняються так: у центральних областях 54,9% опитаних сказали, що загроза реальна, а 35,1% - ні. У західних так відповіли 51,6% і ні - 43,2%, у південних - відповідно 36,1% і 45,1%, а у східних - відповідно 28,5% і 55,7%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".


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центр разумкова
війна з Росією
війна
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вторгнення в Україну
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