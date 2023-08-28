Центр статегічних комунікацій спростував фейк, нібито українських біженців у ЄС мобілізовуватимуть до лав ЗСУ
Російські ЗМІ поширюють фейкову інформацію, що МВС Австрії та Німеччини почали рахувати біженців призовного віку з України, щоб позбутися їх та мобілізувати до лав ЗСУ
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У центрі наголошують, що наприкінці червня 2023 року Eurostat дійсно рахував кількість українців, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, але робили це для розуміння загальної ситуації щодо кількості біженців, а не для мобілізації. І пояснюють, що дипломатичні представництва не можуть депортувати українців для мобілізації до лав ЗСУ.
"Державна прикордонна служба України може повертати в Україну лише військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон під час воєнного стану, і тих, хто не має підстав для набуття статусу біженця", - додають у Центрі стратегічних комунікацій.
Приводом для депортації можуть стати лише такі порушення: неоплачені штрафи, прострочена віза, недійсне запрошення, судимість, не вказана на момент видачі візи, порушення громадського порядку або незаконне перебування в країні.
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