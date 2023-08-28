Центр статегічних комунікацій спростував фейк, нібито українських біженців у ЄС мобілізовуватимуть до лав ЗСУ

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У центрі наголошують, що наприкінці червня 2023 року Eurostat дійсно рахував кількість українців, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, але робили це для розуміння загальної ситуації щодо кількості біженців, а не для мобілізації. І пояснюють, що дипломатичні представництва не можуть депортувати українців для мобілізації до лав ЗСУ.

"Державна прикордонна служба України може повертати в Україну лише військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон під час воєнного стану, і тих, хто не має підстав для набуття статусу біженця", - додають у Центрі стратегічних комунікацій.

Приводом для депортації можуть стати лише такі порушення: неоплачені штрафи, прострочена віза, недійсне запрошення, судимість, не вказана на момент видачі візи, порушення громадського порядку або незаконне перебування в країні.