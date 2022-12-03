Про це сказав екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану та колишній радник президента Казахстану з питань національної безпеки Альнур Мусаєв у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"У Казахстані, з одного боку, частина людей і фахівців вважає, що Токаєв чисто проросійський політик, прагне обіймів Росії. Інші, так само помилково, упевнені, що він до Росії й до Путіна ставиться холодно й відходить від тісної взаємодії з сусідами. Ці обидві думки я вважаю хибними", - заявив він.

На думку ексчиновника, Токаєв провадить самостійну політику і не можна казати, що вона проросійська або антиросійська.

"Вона багатовекторна. Як він багато років здійснював політику відносин у міжнародному плані, то говорити про напрям у якийсь один бік ми не можемо. Щодо газового союзу, який запропонував Путін на зустрічі Росія – Казахстан – Узбекистан, я гадаю, Узбекистан і Казахстан не приймуть таку пропозицію. Центральна Азія сьогодні намагається усіма способами обійти територію Росії в постачанні енергоресурсів. За ініціативи Європейського Союзу європейськими країнами здійснюється інтенсивне розроблення маршруту постачання нафторесурсів до Європи", - наголосив Мусаєв.

Він додав, що цей напрям є перспективним.

"Дуже важливо обійти повторні санкції щодо держав, які можуть допомагати Росії обходити санкції в багатьох питаннях. Тому нема безумовного руху Токаєва в бік Росії. Токаєв розуміє, що поразка Росії у війні з Україною неминуча, і, як і багато інших країн, до яких належать Туреччина, Європейський Союз, він провадить політику в інтересах власної держави", - підсумував колишній радник президента Казахстану.

На початку листопада 2022 року, Європейський Союз та Казахстан домовилися про партнерство у сферах сировини та розвитку новітніх технологій, зокрема акумуляторів і відновлюваного водню.