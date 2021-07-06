Центри вакцинації у семи містах на Київщині працюватимуть щодня

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації у Facebook.



Центри працюватимуть щодня з 10:00 до 17:00.

Список адрес:

Бровари, КНП “Броварський міський ЦПМСД”, амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12;

Біла Церква, амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49;

Славутич, КНП “Славутицька міська лікарня”, вул. 77 Гвардійської дивізії, 7;

Бориспіль, КНП “Бориспільський міський ЦПМСД”, вул. Київський шлях, 24;

Ірпінь, КНП “Ірпінський міський ЦПМСД” вул Михайлівська, 22; вул Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.;

Обухів, КНП “Обухівський міський ЦПМСД” вул.Каштанова, 52;

Яготин, КНП “Яготинський ЦПМСД” вул. Незалежності, 71.