Центри вакцинації у семи містах на Київщині працюватимуть щодня
У Київській області центри вакцинації від коронавірусу перейшли на щоденний графік
Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації у Facebook.
Центри працюватимуть щодня з 10:00 до 17:00.
Список адрес:
- Бровари, КНП “Броварський міський ЦПМСД”, амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12;
- Біла Церква, амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49;
- Славутич, КНП “Славутицька міська лікарня”, вул. 77 Гвардійської дивізії, 7;
- Бориспіль, КНП “Бориспільський міський ЦПМСД”, вул. Київський шлях, 24;
- Ірпінь, КНП “Ірпінський міський ЦПМСД” вул Михайлівська, 22; вул Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.;
- Обухів, КНП “Обухівський міський ЦПМСД” вул.Каштанова, 52;
- Яготин, КНП “Яготинський ЦПМСД” вул. Незалежності, 71.
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