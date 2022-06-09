Порошенко зазначив, що це була його перша поїздка за кордон після початку широкомасштабного вторгнення росії, адже у червні відбудуться важливі для України події, пов’язані із членством у ЄС та НАТО.

"Це мій перший такий візит за 105 днів війни. Пʼятнадцять тижнів українці зі зброєю в руках захищають суверенітет України та європейську безпеку. Всі ці дні я залишався тут, і ось з цієї самої позиції російські війська були на відстані менше 5 кілометрів. Ми перебували під постійними обстрілами російськими крилатими ракетами та зазнавали постійних російських бомбардувань. Наразі статистика каже, що проти України було запущено 2600 ракет від початку війни", – нагадав Порошенко.

"І от зараз я відвідав Європу. Чому саме зараз? Бо йдеться про надзвичайно важливий місяць для України. Оскільки 23 червня відбудеться засідання Європейської Ради, під час якого має бути схвалено історичне рішення для України щодо надання статусу кандидата на майбутнє членство в ЄС", – зазначив Порошенко.

Він наголосив: пишається тим, що як президент України забезпечив внесення свого часу змін до Конституції України, які зробили для нашої зовнішньої політики зобовʼязуючим завдання досягнення повного членства України в ЄС та НАТО. І зауважив, що в Україні сьогодні європейську інтеграцію підтримують більш ніж 80% населення.

"Європейська народна партія проголосувала одностайно на підтримку заявки України щодо статусу кандидата. Голова нашої політичної сімʼї, Манфред Вебер, голосував про це і в Європейському парламенті, який вчора схвалив історичне рішення щодо надання Україні цього статусу. Так само як це зробила конференція президентів Європарламенту", – зазначив п’ятий президент.

Він додав, що 28-29 червня в Мадриді відбуватиметься історичний саміт НАТО.

"Україна продемонструвала мужність і здивувала весь світ завдяки своїм Збройним силам, нашій єдності, солідарності всього світу, та зупинила російські війська. Саме тому надання Україні Плану дій щодо членства, в якості потужного стимулу для реформ та відповідних змін, для НАТО мати пліч-о-пліч українські збройні сили було б надзвичайним та важливим рішення для Саміту НАТО", – резюмував Порошенко.