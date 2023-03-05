Цей день в історії: в бою загинув головнокомандувач УПА Роман Шухевич, а рівно за три роки не стало Сталіна

Про це розповідає освітній проєкт JNSM.

"Спецоперація стала можливою завдяки арешту однієї зі зв'язкових Шухевича - Дарії Гусяк ("Дарки"), яка через необачність виказала підсадженій до неї в камеру агентці МДБ конспіративну квартиру. Зранку 5 березня 700 працівників МДБ оточили будинок Наталії Хробак у Білогорщі та прилеглу територію, де переховувався Шухевич. Розуміючи, що іншого шляху немає, він спробував прориватися з боєм, у перестрілці вбив майора МДБ Ровенка, але й загинув сам", - зазначається у статті, присвяченій загибелі Шухевича.

Операцію із захоплення головнокомандувача УПА очолював генерал Міністерства державної безпеки СРСР Павло Судоплатов, відповідальний перед Кремлем за знищення провідних українських військово-політичних діячів.

Наказ на знищення Шухевича, як кажуть сучасні історики, давав особисто Сталін.



"Щоб не здаватися живим до рук ворога, Шухевич пустив собі кулю в скроню", - йдеться у довідковому матеріалі від Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

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Разом із тим, "в офіційному звіті записали, що вбив командира один з сержантів, які оточили будинок". "Йому виплатили премію 1000 радянських карбованців", - стверджується на сайті УІНП.

Подальша доля тіла Романа Шухевича, як і місце поховання генерал-хорунжого, досі остаточно не встановлені.





Речі, знайдені спецслужбістами Радянського Союзу в помешканні Шухевича

Роман Шухевич нагороджений Золотим Хрестом Бойової заслуги 1-го класу та Золотим Хрестом Заслуги посмертно (1950), Пластовим Золотим Хрестом посмертно (1951).

2007 року указом президента України Віктора Ющенка Роману Шухевичу було присвоєно звання Герой України (посмертно).

Інші важливі події 5 березня:

1827 - народився байкар Леонід Глібов;

1903 - народилася дитяча письменниця Наталя Забіла;

1940 - ЦК ВКП(б) прийняло рішення щодо розстрілу тисяч польських полонених;

1946 - промовою у Фултоні (Міссурі, США) колишній очільник британського уряду Вінстон Черчілль поклав початок "Холодній війні";

1953 - на 74-му році життя у своїй резиденції у Кунцево помер радянський диктатор Йосип Сталін, що одноосібно керував СРСР майже 30 років.