Цей день в історії: в бою загинув головнокомандувач УПА Роман Шухевич, а рівно за три роки не стало Сталіна
5 березня 1950 року на конспіративній квартирі у селі Білогорща на тодішній околиці Львова у перестрілці з працівниками МДБ загинув головнокомандувач Української Повстанської Армії генерал-хорунжий Роман Шухевич. Місце його поховання залишається невідомим
Про це розповідає освітній проєкт JNSM.
"Спецоперація стала можливою завдяки арешту однієї зі зв'язкових Шухевича - Дарії Гусяк ("Дарки"), яка через необачність виказала підсадженій до неї в камеру агентці МДБ конспіративну квартиру. Зранку 5 березня 700 працівників МДБ оточили будинок Наталії Хробак у Білогорщі та прилеглу територію, де переховувався Шухевич. Розуміючи, що іншого шляху немає, він спробував прориватися з боєм, у перестрілці вбив майора МДБ Ровенка, але й загинув сам", - зазначається у статті, присвяченій загибелі Шухевича.
Операцію із захоплення головнокомандувача УПА очолював генерал Міністерства державної безпеки СРСР Павло Судоплатов, відповідальний перед Кремлем за знищення провідних українських військово-політичних діячів.
Наказ на знищення Шухевича, як кажуть сучасні історики, давав особисто Сталін.
"Щоб не здаватися живим до рук ворога, Шухевич пустив собі кулю в скроню", - йдеться у довідковому матеріалі від Українського інституту національної пам'яті (УІНП).
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Разом із тим, "в офіційному звіті записали, що вбив командира один з сержантів, які оточили будинок". "Йому виплатили премію 1000 радянських карбованців", - стверджується на сайті УІНП.
Подальша доля тіла Романа Шухевича, як і місце поховання генерал-хорунжого, досі остаточно не встановлені.
Речі, знайдені спецслужбістами Радянського Союзу в помешканні Шухевича
Роман Шухевич нагороджений Золотим Хрестом Бойової заслуги 1-го класу та Золотим Хрестом Заслуги посмертно (1950), Пластовим Золотим Хрестом посмертно (1951).
2007 року указом президента України Віктора Ющенка Роману Шухевичу було присвоєно звання Герой України (посмертно).
Інші важливі події 5 березня:
1827 - народився байкар Леонід Глібов;
1903 - народилася дитяча письменниця Наталя Забіла;
1940 - ЦК ВКП(б) прийняло рішення щодо розстрілу тисяч польських полонених;
1946 - промовою у Фултоні (Міссурі, США) колишній очільник британського уряду Вінстон Черчілль поклав початок "Холодній війні";
1953 - на 74-му році життя у своїй резиденції у Кунцево помер радянський диктатор Йосип Сталін, що одноосібно керував СРСР майже 30 років.
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