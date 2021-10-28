ЦГЗ: пластикові прозорі маски, які вдягають працівники сфери обслуговування, не є засобом захисту
У Центрі громадського здоров’я заявили, що захисні маски із прозорого пластику, які використовують співробітники сфери громадського харчування та обслуговування замість звичайних медичних масок, не вважаються засобом індивідуального захисту
Про це передає пресслужба ЦГЗ.
"Прозорі пластикові захисні маски через особливості своєї конструкції, а саме нещільне прилягання до обличчя, створюють лише ілюзію захисту, бо лише частково закривають обличчя на рівні рота, а тому їх використання наражає на небезпеку і користувача, і оточуючих", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, пластикові маски не належать до засобів індивідуального захисту.
"Вони не можуть замінити використання захисних медичних масок чи захисних щитків", – йдеться в повідомленні.
Фіхівці закликають використовувати "правильні" маски, які мають закривати рот і ніс, а також продовжувати використовувати їх навіть після отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу.
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