ЦГЗ: пластикові прозорі маски, які вдягають працівники сфери обслуговування, не є засобом захисту

Про це передає пресслужба ЦГЗ.

"Прозорі пластикові захисні маски через особливості своєї конструкції, а саме нещільне прилягання до обличчя, створюють лише ілюзію захисту, бо лише частково закривають обличчя на рівні рота, а тому їх використання наражає на небезпеку і користувача, і оточуючих", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пластикові маски не належать до засобів індивідуального захисту.

"Вони не можуть замінити використання захисних медичних масок чи захисних щитків", – йдеться в повідомленні.

Фіхівці закликають використовувати "правильні" маски, які мають закривати рот і ніс, а також продовжувати використовувати їх навіть після отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу.

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