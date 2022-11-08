Про це у вечірньому звернення інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Противник завдав 3 ракетних та 10 авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", - пише пресслужба.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

Рашисти гатили на:

Сіверському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, поблизу населених пунктів Ободи, Павлівка та Покровка Сумської області;

Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Дворічна, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Соснівка, Стариця Харківської області;

Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, поблизу населених пунктів Вишневе, Куп’янськ, Крохмальне і Кислівка Харківської області; Греківка, М’ясожарівка, Макіївка і Невське на Луганщині та Лиман, Терни, Торське і Ямполівка Донецької області;

Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та РСЗВ в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне, Роздолівка, Соледар, Яковлівка Донецької області;

Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне, Первомайське Донецької області;

Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Пречистівка Донецької області;

Запорізькому напрямку – з артилерії різних типів поблизу населених пунктів Варварівка, Гуляйполе, Залізничне, Малі Щербаки, Новоданилівка, Ольгівське, Степове, Темирівка, Успенівка, Чарівне Запорізької області.

Південнобузькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, а також Благодатне, Нова Кам’янка, Сухий Ставок Херсонської області; Василівка, Кобзарці, Широке Миколаївської області.

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