Циганков оформив дубль і став найкращим гравцем матчу "Райо Вальєкано" - "Жирона"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 2:2. Український лідер "Жирони" Віктор Циганков оформив дубль у ворота "Райо Вальєкано". Півзахисник став першим українським футболістом, який забив два голи в одному матчі Ла Ліги.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Жирона" з 31 балом займає 12 позицію і відстає від єврокубкової зони на 7 очок. "Райо Вальєкано" - восьмий - 36 пунктів.

З моменту свого трансферу Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 7 матчів, забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Ла Ліга визнала Циганкова найкращим гравцем матчу "Райо Вальєкано" - "Жирона".

Чемпіонат Іспанії

26-й тур

18 березня

"Райо Вальєкано" - "Жирона" 2:2

Голи: Паласон, 23, Трехо, 34 - Циганков, 29, 52