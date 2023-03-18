Циганков оформив дубль і став найкращим гравцем матчу "Райо Вальєкано" - "Жирона"
У 26-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Райо Вальєкано" і "Жирона" провели матч внічию
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 2:2. Український лідер "Жирони" Віктор Циганков оформив дубль у ворота "Райо Вальєкано". Півзахисник став першим українським футболістом, який забив два голи в одному матчі Ла Ліги.
У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Жирона" з 31 балом займає 12 позицію і відстає від єврокубкової зони на 7 очок. "Райо Вальєкано" - восьмий - 36 пунктів.
З моменту свого трансферу Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 7 матчів, забив 3 голи та віддав 3 асисти.
Ла Ліга визнала Циганкова найкращим гравцем матчу "Райо Вальєкано" - "Жирона".
Чемпіонат Іспанії
26-й тур
18 березня
"Райо Вальєкано" - "Жирона" 2:2
Голи: Паласон, 23, Трехо, 34 - Циганков, 29, 52
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