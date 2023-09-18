Циганков забив за "Жирону" перший в сезоні гол у чемпіонаті Іспанії
Український футболіст Віктор Циганков забив перший в сезоні гол за "Жирону" в матчі чемпіонату Іспанії проти "Гранади"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Віктор Циганков відзначився голом на 22-й хвилині матчу проти "Гранади". У стартовому складі каталонців на поле також вийшов інший український футболіст - Артем Довбик, який на 35-й хвилині асистував Давіду Лопесу.
"Жирона" перемогла 4:2, набрала 13 очок та піднялася на третє місце в чемпіонаті Іспанії. Стільки ж пунктів має "Барселона", лідирує з 15 пунктами "Реал".
Віктор Циганков у нинішньому сезоні зіграв за каталонців 5 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.
На рахунку Артема Довбика 5 матчів, 1 гол та 1 асист з "Жирону".
Чемпіонат Іспанії
5-й тур
18 вересня
"Гранада" - "Жирона" 2:4
Голи: Узуні, 63, Боє, 85 - Циганков, 22, Савіо, 31, Лопес, 34, Коуту, 89
- 12 серпня Довбик забив дебютний гол за "Жирону" у 1-му турі Ла Ліги.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.41
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.34
- Актуальне
- Важливе