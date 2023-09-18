Циганков забив за "Жирону" перший в сезоні гол у чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Віктор Циганков відзначився голом на 22-й хвилині матчу проти "Гранади". У стартовому складі каталонців на поле також вийшов інший український футболіст - Артем Довбик, який на 35-й хвилині асистував Давіду Лопесу.

"Жирона" перемогла 4:2, набрала 13 очок та піднялася на третє місце в чемпіонаті Іспанії. Стільки ж пунктів має "Барселона", лідирує з 15 пунктами "Реал".

Віктор Циганков у нинішньому сезоні зіграв за каталонців 5 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

На рахунку Артема Довбика 5 матчів, 1 гол та 1 асист з "Жирону".

Чемпіонат Іспанії

5-й тур

18 вересня

"Гранада" - "Жирона" 2:4

Голи: Узуні, 63, Боє, 85 - Циганков, 22, Савіо, 31, Лопес, 34, Коуту, 89