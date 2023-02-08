"Цікаво, що відчувають Гітлер і Путін, коли знищують цілі міста", - Усик зізнався, кому хотів би залізти в голову
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик розповів, що хотів би проникнути в голову Адольфа Гітлера або Володимира Путіна
Про це повідомляє USYK17.
Усика запитали, до кого б він хотів проникнути у голову.
"До пари людей проник би. Цікаво було б подивитись, почитати і дізнатись, що вони відчувають, коли знищують цілі міста. Заліз би в голову до одного вбивці - це Гітлер. І до Путіна. Подивився б, що ними рухає робити такі речі", - сказав Олександр Усик.
- 6 лютого український боксер Олександр Усик закликав президента МОК Томаса Баха не допускати росіян та білорусів до участі в Олімпіаді-2024.
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