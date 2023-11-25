Цих виборів не буде: дипломат Огризко про 5-й термін Путіна

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Давайте виходити від того, що виборів у Росії не було з 1996 року. От тоді, як перший раз Єльцина обрали, а потім вдруге, і з того часу вибори там закінчилися. Потім було перепризначення, а після того Путін вже виборів не проводив. Тому і цих виборів не буде. Я дуже сподіваюся, що у результаті цього політичного цирку наші західні партнери зроблять дуже правильне політичне рішення - визнають Путіна нелегітимним, як визнали нелегітимним Лукашенка. І це буде оцінка того, що там відбулося", - зауважив дипломат.

На його думку, можна говорити про ще одну кандидатуру на "вибори" у РФ, яку узгоджують за лаштунками, а це, як не дивно, пан Явлінський, який начебто погодився зіграти роль, яку грала Собчак на попередніх невиборах у Росії.

"Наскільки це відповідає дійсності, безумовно, сказати важко, але контакт зафіксовано. Отже, про щось вони говорили. Не думаю, що говорили про якісь інші речі, ніж про цей політичний спектакль. Все інше немає сенсу обговорювати, бо у РФ нема політичних партій, парламенту, виборів – це все фейкове. Тому якихось інших кандидатів від самого початку бути не може. Тобто нам не треба на це звертати надто уваги та ставитися серйозно. У тоталітарних країнах немає поняття виборів, є поняття перепризначення. І зараз у Росії той самий варіант", - резюмував Володимир Огризко.