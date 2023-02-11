Ціль польської делегації в Брюсселі надати заарештовані активи російських олігархів на відбудову України, - посол Польщі Ціхоцький
Польська делегація в Брюсселі прагне передати активи олігархів з РФ на відбудову України та країнам, які страждають від санкцій на російську нафту
Про це заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в етері Еспресо.
"Зараз однією з цілей нашої делегації в Брюсселі, яку очолює прем’єр-міністр Моравєцкі, є надати заарештовані активи російських олігархів на допомогу тим країнам, які відчувають наслідки наших рішень на нафтовому ринку, а також на допомогу відбудові України", - наголосив він.
Посол зауважив, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький першим озвучив цю ідею в Європі. Багато країн заарештували активи російських олігархів.
"Але дуже складно з юридичної точки зору зробити наступний крок і надати ці гроші й майно на відбудову України. Сподіваємося, що зробимо прогрес у цьому напрямку", - зазначив Ціхоцький.
- 9 лютого на саміт ЄС у Брюсселі також прибули президенти України та Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон.
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