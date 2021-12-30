Цілком можливе запровадження санкцій проти Порошенка та блокування ще кількох телеканалів, - політексперт про останнє в році засідання РНБО

Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Той маневр нашої РНБО, що відбувся з невідомим віртуальним засіданням. Ми не бачили офіційної позиції влади з цього питання. Всі мовчать, що в принципі говорить про те, що нас чекає другий акт, і очевидно, це буде відбуватися сьогодні. Чи підуть саме сьогодні можновладці на санкції проти Порошенка? Цілком можливо", - сказав експерт.



Він пояснив політичну логіку таких дій.



"Пам'ятаємо, що Порошенко через введення закону про олігархів переписав свої медіаактиви. Як показує ситуація з "Першим незалежним" це жодним чином не заважає накладати санкції. Очевидно, що стоїть задача обмежити його вихід у медіапростір України. Зараз, коли він мав би використовувати власний медійний пул, його будуть намагатись відключити через нібито фінансування тероризму. Можуть відключити сьогодні будь-який канал, як ми бачимо на прикладі "Першого незалежного" та UKRlife, без рішення суду", - додав Чаленко.



На його думку, відбуваються два паралельні процеси на українському інформаційному медіаринку.



"З одного боку, ми бачимо консолідацію медіаімперії під Офіс президента, з іншої сторони - боротьба з іншими інформаційними каналами. На жаль, може скластись така ситуація, що під Новий рік декілька каналів вимкнуть. Не всім така політика подобається, в тому числі і ядерному електорату Зеленського", - підсумував експерт.

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти каналів "Перший незалежний" і UkrLive.