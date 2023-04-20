Цілком ймовірно, що масований ракетний удар ворог може присвятити своїм сакральним датам, - Гуменюк
Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу, зазначила, що не варто прив'язуватися саме до дати 9 травня, бо ворог і раніше може використати цей елемент атаки
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Така довга пауза, яка витримується ворогом від крайнього масованого ракетного удару, може свідчити про підготовку до якогось значущого, за його мірками, повторення масованої ракетної атаки. Навряд чи у противника вистачить сил, засобів та часу на підготовку кількох таких ударів, але на один, напевно що, назбирають. Цілком ймовірно, що такий удар ворог може присвятити якраз своїм сакральним датам, як він любить це робити з певним символізмом, тобто в районі 9 травня. Треба розуміти, що підступність агресора досить потужна, тому він може, враховуючи наші очікування 9 травня, використати цей елемент атаки раніше. Відповідно, не варто міцно прив'язуватися до якоїсь дати. Треба усвідомлювати, що у морі є російські ракетоносії, що споряджені та готові до використання, тому ракетний удар може бути у будь-який час, у тому числі й з залученням авіації та "шахедів", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.
Наталія Гуменюк додала, що масований удар ворога може бути й комбінованим з використанням хвильової технології, як він це робив раніше.
- 20 квітня пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України повідомила, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 13 ракет
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