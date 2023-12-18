Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Цілував синьо-жовтий стяг: Imagine Dragons знову підтримали українців

Цілував синьо-жовтий стяг: Imagine Dragons знову підтримали українців

18 грудня, 2023 понедiлок
11:44
Культура На фото: соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс

Лідер американського попгурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час концерту взяв у шанувальниці прапор України, цілував його та вигукував слова підтримки

Відповідне відео виклав користувач Х WarSvitla.

Музиканти американського гурту Imagine Dragons, які є амбасадорами ініціативи UNITED24, вчергове висловили підтримку українському народу під час одного зі своїх виступів. Фронтмен гурту Ден Рейнольдс, виступаючи на концерті, побачив у натовпі під сценою фанатів, які тримали синьо-жовтий прапор. Момент потрапив на відео.

Артист підійшов до шанувальниці та попросив у неї стяг України. Рейнольдс узяв до рук прапор і поцілував його. Він виголосив слова підтримки, у його зверненні можна було почути "свобода" та "Ми з Україною".

Соліст Imagine Dragons виконував хіт гурту Thunder, тримаючи в руках прапор України. Після цього він розписався на ньому та повернув стяг шанувальниці.

У травні гурт Imagine Dragons презентував короткометражний фільм на композицію "Crushed", що був знятий в Україні. Героєм кліпу став саме 14-річний Сашко. Минулого тижня музиканти дали концерт у Варшаві та запросили на сцену хлопця зі зруйнованого Росією села на Миколаївщині.

музика
підтримка України
Читайте також:
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
18 грудня, 2023 понедiлок
У Генштабі підтвердили, що в кабінеті головкома ЗСУ знайшли прослушку, Залужний прокоментував
Володимир Зеленський та Джо Байден
Автор Антін Борковський
17 грудня, 2023 неділя
Зеленський і Байден узгодили новий формат війни в наступному році, - Чалий
російські танки, окупанти, оркі
16 грудня, 2023 субота
Сьогодні ЗСУ знищили більшу частину колони, якою росіяни атакували на південь від Авдіївського терикона, - DeepState
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
18 грудня
13:00
Огляд
комплекс С-400
Чим небезпечні ракети 48Н6 для ЗРК С-400, якими росіяни обстрілюють Київ, їхні характеристики і як з ними можна боротися
12:59
Оновлено
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
У Генштабі підтвердили, що в кабінеті головкома ЗСУ знайшли прослушку, Залужний прокоментував
12:53
Ексклюзив
Верховна Рада
Паніки немає, штучно створена проблема: голова КВУ Кошель про тенденцію складання мандатів парламентарями
12:39
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO2 за рік
12:17
Латвія
До кінця року Латвія підготує понад 1,5 тисячі військових ЗСУ, - Міноборони
12:17
Міни
Як навчити дітей мінної безпеки: в Україні за підтримки ЮНІСЕФ запустили онлайн-курс
12:00
OPINION
Оксана Забужко
Чому нас таки візьмуть до Європи?
11:50
електроенергія
В Україні після ремонту повернули в роботу блок ТЕС: ситуація в енергосистемі станом на 18 грудня
11:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
США погодять допомогу Україні вже після свят, а Путін заробляє мільярди на виході міжнародних компаній з РФ. Акценти світових ЗМІ 18 грудня
11:43
РФ вдарила по лікарні у Бериславі
В Україні повністю або частково відновили 850 пошкоджених окупантами об'єктів медзакладів
11:36
Бустерна доза
В ЄС залишилися невикористаними понад 200 млн доз вакцин від COVID-19 на €4 млрд, - Politico
11:30
Ексклюзив
ЗСУ
Не бачу перспективи великого контрнаступу на 2024 рік, скоріш це буде рік оборони, - військово-політичний оглядач Коваленко
10:50
Кримська правозахисна група отримала нагороду Human Rights Tulip
10:48
Танковий підрозділ Гвардії наступу потребує монокуляр нічного бачення
10:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують євро та долар у банках
10:40
Дорофєєва записала трек до збору із використанням семплу "Руки Вверх" та зізналась, як вийшла із ситуації
10:38
Ллойд Остін
Очільник Пентагону відвідає Ізраїль, аби домогтися оцінки поточної фази кампанії в Газі
10:36
Коригував ракетний удар РФ по багатоповерхівці у Запоріжжі 18 жовтня: керівнику агентурної мережі ФСБ оголосили підозру
10:23
Ексклюзив
Біля Бахмута ситуація залишається складною, - Згурець
10:08
OPINION
Вадим Денисенко
Путіну скучно говорити про вакцини. Він живе у геополітичних ілюзіях
10:01
Оновлено
Індія повінь
Повінь в австралійському штаті Квінсленд призвела до евакуації цілого міста, по вулицях плавають крокодили
09:58
Ексклюзив
Є небезпека утворення ворогом сірої зони на промці: офіцер "Легіону Свободи" Морозов про ситуацію в Авдіївці
09:49
Болгарія
У Болгарії обмежать імпорт сільськогосподарської продукції
09:30
Віктор Орбан
У ЄС планують позбавити Орбана права голосу, аби схвалити допомогу Україні, - Financial Times
09:12
Ексклюзив
кордон
ДПСУ розповіла про зміни прикордонного режиму для перебування у смузі 5 км від кордону
09:09
метро
Киянам компенсуватимуть вартість поїздок за пересадки через закриті станції метро
09:08
Дмитро Кулеба
"Повинні діяти разом, як брати": Кулеба закликав партнерів збільшити виробництво зброї
08:58
Саміт ЄС, Віктор Орбан
"Троянський кінь, що працює в інтересах РФ": чеський міністр розкритикував Орбана через блокування допомоги Україні на саміті ЄС
08:52
вибори у Австрії
Уперше за 10 років в Іраку проходять місцеві вибори
08:24
Саміт ЄС, Олаф Шольц
"Вчинок увійде в історію": Кулеба подякував Шольцу за те, що на саміті ЄС той попросив Орбана вийти із зали
08:20
Ексклюзив
російський військовий корабель
Корабельне угруповання РФ у Чорному та Азовському морях фактично згорнуте, - Гуменюк
08:06
OPINION
Віктор Андрусів
Україна — це великий Паперовий Левіафан
07:51
Інфографіка
Втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 44 танки, 60 бронемашин і 1090 військових, - Генштаб
07:38
пістолет
У Мексиці невідомі напали на готель, де відбувалася вечірка: загинули 12 людей
07:37
Володимир Путін
Путін протягом двох десятиліть намагається створити передумови для розпаду НАТО, - ISW
07:08
Сербія
У Сербії партія Вучича оголосила про перемогу у виборах, опозиція заявила про фальсифікації
06:58
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Вночі Сили оборони знищили п'ять "шахедів"
06:36
Ізраїль
Ізраїль та ХАМАС близькі до нового перемир'я, - Reuters
06:25
Німеччина уряд
Німецька митниця вилучатиме підсанкційні товари з посилок із Росії, - DW
05:50
Джо Байден
Машина врізалась в кортеж Байдена
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV