Цілував синьо-жовтий стяг: Imagine Dragons знову підтримали українців
Лідер американського попгурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час концерту взяв у шанувальниці прапор України, цілував його та вигукував слова підтримки
Відповідне відео виклав користувач Х WarSvitla.
Музиканти американського гурту Imagine Dragons, які є амбасадорами ініціативи UNITED24, вчергове висловили підтримку українському народу під час одного зі своїх виступів. Фронтмен гурту Ден Рейнольдс, виступаючи на концерті, побачив у натовпі під сценою фанатів, які тримали синьо-жовтий прапор. Момент потрапив на відео.
Артист підійшов до шанувальниці та попросив у неї стяг України. Рейнольдс узяв до рук прапор і поцілував його. Він виголосив слова підтримки, у його зверненні можна було почути "свобода" та "Ми з Україною".
Соліст Imagine Dragons виконував хіт гурту Thunder, тримаючи в руках прапор України. Після цього він розписався на ньому та повернув стяг шанувальниці.
У травні гурт Imagine Dragons презентував короткометражний фільм на композицію "Crushed", що був знятий в Україні. Героєм кліпу став саме 14-річний Сашко. Минулого тижня музиканти дали концерт у Варшаві та запросили на сцену хлопця зі зруйнованого Росією села на Миколаївщині.
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