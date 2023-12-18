Цілував синьо-жовтий стяг: Imagine Dragons знову підтримали українців

Відповідне відео виклав користувач Х WarSvitla.

Музиканти американського гурту Imagine Dragons, які є амбасадорами ініціативи UNITED24, вчергове висловили підтримку українському народу під час одного зі своїх виступів. Фронтмен гурту Ден Рейнольдс, виступаючи на концерті, побачив у натовпі під сценою фанатів, які тримали синьо-жовтий прапор. Момент потрапив на відео.

Артист підійшов до шанувальниці та попросив у неї стяг України. Рейнольдс узяв до рук прапор і поцілував його. Він виголосив слова підтримки, у його зверненні можна було почути "свобода" та "Ми з Україною".

Соліст Imagine Dragons виконував хіт гурту Thunder, тримаючи в руках прапор України. Після цього він розписався на ньому та повернув стяг шанувальниці.

У травні гурт Imagine Dragons презентував короткометражний фільм на композицію "Crushed", що був знятий в Україні. Героєм кліпу став саме 14-річний Сашко. Минулого тижня музиканти дали концерт у Варшаві та запросили на сцену хлопця зі зруйнованого Росією села на Миколаївщині.