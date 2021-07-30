Цим питанням ми будемо займатися, - Данілов про Фірташа та газорозподільчі системи

Про це у п'ятницю, 20 липня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу РНБО, передає Еспресо.TV.



"Ми звернули увагу на стан газорозподільчих систем. За останній час держава якимось дивним чином втратила 16 920 км газорозподільчих мереж, які перейшли в приватну власність. Не бачимо сьогодні підстав не займатися цим питанням, треба з'ясувати як це сталося, що держава втратила кілометри мереж", - сказав Данілов.



Він висловив переконання, що в цій сфері панує тотальна монополія, а одна із компаній, яка має відношення до Дмитра Фірташа, володіє 70% облгазів.



"Стосовно Фірташа введені персональні санкції. Цим питанням ми будемо займатися, згідно з рішенням РНБО давати доручення Кабміну, перевіряти все для того щоб увійти у відповідність до чинного законодовства. Ми не можемо допустити щоб хтось шантажував нас, як державу", - наголосив Данілов.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb