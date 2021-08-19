Ціна газу в Європі впала на 10% через інформацію про запуск "Північного потоку-2" в 2021 році
Ціна газу в Європі знизилася до $511 на заявах про запуск "Північного потоку-2" в 2021 році
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Згідно з пповідомленням, найближчий до спотових котировок терміновий контракт - вересневий ф'ючерс за індексом газового хаба TTF на ICE Futures впав до $ 511 з $ 531 за тисячу кубометрів.
В агентстві нагадали, що раніше "Газпром" оголосив, що "по газопроводу "Північний потік-2" в поточному році може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу".
Зазначається, що фактор запуску "Північного потоку-2" є головним для динаміки газового ринку Європи в цьому році.
- Нагадаємо, ціна на газ в Європі 27 липня сягнула історичного максимуму - 40 євро/куб.м.
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