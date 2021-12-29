Ціна на хліб може зрости на 30% протягом місяця через тарифи на газ, - економіст

Про це він заявив у ефірі програми "Про гроші з Олександром Морщавкою".



"Ми зараз говоримо про будь-яку аграрну переробку. Хліб неможливо зробити без газу. Неможливо зробити переробку будь-якої аграрної продукції без енергоносіїв. Треба розуміти, що якщо не буде принципових рішень щодо зміни ціни на газ, то все це має лягти у собівартість продукції і це підніме ціну. За оцінками виробників хліба, протягом місяця ціна може зрости на 30% соціальних сортів", - сказав експерт.



Він пояснив, що якщо комусь давати газ дешевше, ніж ринкова ціна, то хтось має за це платити.



"Ми розуміємо, що єдиним платником може бути Нафтогаз, який буде потім просити субвенцію з державного бюджету на покриття збитків. Навіть, якщо бюджет надасть таку допомогу, це буде за рахунок платників податків. У підсумку, буде платити кінцевий споживач", - підсумував Пендзин.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb