Ціна на пальне в Україні буде знижуватися, - директор Консалтингової групи "А-95" Куюн
Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів, що на ринку нафтопродуктів відбувається зниження ціни на пальне
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Підвищення курсу долара на 25% було несподіваним і для товарів імпортної групи. Зараз ми маємо на ринку нафтопродуктів в Україні не тільки стабільність, а падіння ціни у гурті. Нагадаю, що гуртовики підняли ціну на 10 грн за один літр, а зараз почався суттєвий відкат назад. Сьогодні ціна на пальне складає 47 грн за літр. Ціна обвалилася на 10% і буде ще знижуватися, оскільки продукту на ринку дуже багато", - підкреслив Куюн.
- Дизельне пальне за тиждень здешевшало у середньому по країні на 30 коп./л, до 56,19 грн/л
- За вихідні середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася на 30 коп., до 30,09 грн/л
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