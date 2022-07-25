Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Підвищення курсу долара на 25% було несподіваним і для товарів імпортної групи. Зараз ми маємо на ринку нафтопродуктів в Україні не тільки стабільність, а падіння ціни у гурті. Нагадаю, що гуртовики підняли ціну на 10 грн за один літр, а зараз почався суттєвий відкат назад. Сьогодні ціна на пальне складає 47 грн за літр. Ціна обвалилася на 10% і буде ще знижуватися, оскільки продукту на ринку дуже багато", - підкреслив Куюн.

Дизельне пальне за тиждень здешевшало у середньому по країні на 30 коп./л, до 56,19 грн/л

За вихідні середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася на 30 коп., до 30,09 грн/л

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