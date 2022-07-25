Про це повідомив сайт Enkorr.

Як йдеться у повідомленні, за 22–25 липня багато українських АЗС знизили ціни на скраплений газ, у середньому ціна за літр просіла на 30 коп.

"На станціях "Укрнафти" автогаз здешевшав на 1,68 грн/л, до 29,93 грн/л. У мережі Shell продукт здешевшав на 0,60 грн/л, до 28,99 грн/л, на станціях KLO — на 0,40 грн/л, до 29,27 грн/л", - повідомляє Enkorr.

Також за даними сайту, здешевшання на 1–2 грн/л автогазу спостерігається в мережах "Нефтек" (29,99 грн/л), "Авантаж 7" (до 27,95 грн/л) і Motto (до 29,37 грн/л).

Паливно-мастильні матеріали у світі мають подешевшати найближчим часом.

Ціни в Україні можуть вирости ще на 10-15 відсотків.

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