В Україні дешевшає скраплений газ: в середньому ціна впала на 30 коп.
За вихідні середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС знизилася на 30 коп., до 30,09 грн/л
Про це повідомив сайт Enkorr.
Як йдеться у повідомленні, за 22–25 липня багато українських АЗС знизили ціни на скраплений газ, у середньому ціна за літр просіла на 30 коп.
"На станціях "Укрнафти" автогаз здешевшав на 1,68 грн/л, до 29,93 грн/л. У мережі Shell продукт здешевшав на 0,60 грн/л, до 28,99 грн/л, на станціях KLO — на 0,40 грн/л, до 29,27 грн/л", - повідомляє Enkorr.
Також за даними сайту, здешевшання на 1–2 грн/л автогазу спостерігається в мережах "Нефтек" (29,99 грн/л), "Авантаж 7" (до 27,95 грн/л) і Motto (до 29,37 грн/л).
- Паливно-мастильні матеріали у світі мають подешевшати найближчим часом.
- Ціни в Україні можуть вирости ще на 10-15 відсотків.
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